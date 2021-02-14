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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين، في بيان لها اليوم الأحد، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بلغ 2066 محلًّا تجاريًّا.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقًا لتوجيهات وزير التموين بمتابعة المحلات المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من التزامها بوضع سعرَين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 156 محضرًا تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، و153 محاضر أوكازيون وهمي).

وأوضحت الوزارة، خلال البيان، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بلغت 93 محل قطاع أعمال و1923 محل قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 39 محل قطاع استثماري، ومشاركة 11 محل قطاع تعاوني.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.