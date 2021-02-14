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جبالي يرفع الجلسة العامة ويستكمل مناقشة الشيوخ غدا

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جبالي يرفع الجلسة العامة ويستكمل مناقشة الشيوخ غدا جبالي يرفع الجلسة العامة ويستكمل مناقشة الشيوخ غدا

مصراوي Masrawy

03:43 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس انعقاده غدا الاثنين.

جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة 152 بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن يواصل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة، إحالة رئيس المجلس، رسالة رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، بشأن فصل النائب محمد عبد العليم داوود، من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، إلى اللجنة التشريعية لإتخاذ ما يلزم نحو ذلك، بشأن إسقاط العضوية.

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