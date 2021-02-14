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القصيم.. لجنة الطوارئ تواجه "كورونا" بـ42 مسارًا وقائيًّا وترصد 6 آلاف مخالفة خلال أسبوع

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أكدت على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ومتابعة التعليمات والتدابير

القصيم.. لجنة الطوارئ تواجه

نفذت الجهات الحكومية ذات الاختصاص ممثلة في لجنة الطورائ بمنطقة القصيم، 5318 جولة ميدانية أسفرت عن رصد 6208 مخالفات خلال أسبوع، اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وذلك لمنع تفشي وتأكيدًا على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ومتابعة التعليمات والتدابير التي تكفل الحد من الإصابة بالفيروس.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد الحصين أن لجنة الطوارئ العليا بإمارة المنطقة بقيادة الأمير فيصل بن مشعل، تضم في عضويتها 14 قطاعًا حكوميًّا وأمنيًّا تشكل عددًا من الفرق الميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية الوقائية وفق 42 مسارًا، تشمل لبس الكمامة, والتباعد، وتطبيق التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وأماكن التجمعات البشرية، وإلزام الجميع باستخدام تطبيق "توكلنا"، ورفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، ومتابعة التقيّد بالتعليمات الصحية في المقرات الحكومية والخاصة، والأماكن العامة والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي كافة، لتسهم تلك الإجراءات في الحد الوقاية والسلامة من انتشار الفيروس.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة القصيم وتشديده المتواصل على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كأسلوب حياة مستمر، وأهمية عدم التساهل بخطورة الوباء, وضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

القصيم.. لجنة الطوارئ تواجه

القصيم.. لجنة الطوارئ تواجه

القصيم.. لجنة الطوارئ تواجه

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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