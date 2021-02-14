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لليوم التاسع.. مظاهرات حاشدة في ميانمار للإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي

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لليوم التاسع.. مظاهرات حاشدة في ميانمار للإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي لليوم التاسع.. مظاهرات حاشدة في ميانمار للإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي

مصراوي Masrawy

03:32 م الأحد 14 فبراير 2021

نايبيداو- (أ ش أ):

خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في مدن ميانمار الرئيسية، لليوم التاسع على التوالي، مطالبين بالإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة في الأول من فبراير الجاري.

وذكرت قناة ( اليوم) ، اليوم الأحد، أن كثيرا من المحتجين في جميع أنحاء ميانمار رفعوا صورا لسو تشي، فيما أطلق سائقو الحافلات أبواقها احتجاجا.

وتجمع السكان في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت للقيام بدوريات في شوارع يانغون وماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، خوفا من المداهمات ووقوع جرائم بعد أن أمر المجلس العسكري بالإفراج عن آلاف السجناء.. فيما أعاد الجيش العمل بقانون يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يزورهم خلال الليل، وسمح لقوات الأمن باحتجاز المشتبه بهم وتفتيش الممتلكات الخاصة دون إذن المحكمة، وأمر باعتقال مؤيدين معروفين للاحتجاجات.

يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونج هلاينج سيطروا على السلطة في ميانمار في الأول من فبراير الجاري، وأعلنوا حالة الطوارئ لمدة عام، واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".. وعلى إثر ذلك شهدت ميانمار مظاهرات احتجاج، بينما أدان مجلس الأمن الدولي والعديد من الدول هذه الأحداث، داعيين إلى الإفراج عن السياسيين المعتقلين.

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