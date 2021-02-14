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أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 6ر27 مليون حالة

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أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 6ر27 مليون حالة أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 6ر27 مليون حالة

مصراوي Masrawy

03:29 م الأحد 14 فبراير 2021

نيويورك- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت ، لتصل إلى 6ر27 مليون إصابة حتى الساعة السابعة صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة متطابقة مع متوسط زيادة يومية بنسبة3ر0% الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 48ر3 مليون إصابة، بزيادة 3ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس السبت، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و561 .

وسجلت أوهايو أكبر عدد من حالات الوفاة في الولايات المتحدة، حيث توفي 1204 شخص خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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