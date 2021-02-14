إنجازات تعجز الكلمات عن وصفها.. رئيس "النواب" يشيد بالعاصمة الإدارية "حلم العبور للمستقبل"

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: شرفت أمس بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل؛ للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد.

وأضاف جبالي: ما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصري، سواء ما تم في المبنى الرئيسي لمجلس النواب، والذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها آخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتي تليق بنواب الشعب الذين يرفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة.

وتابع رئيس البرلمان: "علمت أن العمل متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضي من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا".

واستطرد جبالي: كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

وتابع رئيس "النواب": "والشكر موصول للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم، والشكر موصول أيضًا لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدمته من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق".