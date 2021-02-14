إنجازات تعجز الكلمات عن وصفها.. رئيس "النواب" يشيد بالعاصمة الإدارية "حلم العبور للمستقبل"

مصراوي Masrawy
03:30 م الأحد 14 فبراير 2021
كتب- نشأت علي:
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: شرفت أمس بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل؛ للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد.
وأضاف جبالي: ما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصري، سواء ما تم في المبنى الرئيسي لمجلس النواب، والذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها آخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتي تليق بنواب الشعب الذين يرفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة.
وتابع رئيس البرلمان: "علمت أن العمل متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضي من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا".
واستطرد جبالي: كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.
وتابع رئيس "النواب": "والشكر موصول للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم، والشكر موصول أيضًا لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدمته من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق".