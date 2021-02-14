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خالد عبدالرحمن يعلّق على "زفاف الناقة": ‏إذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلاً

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خالد عبدالرحمن يعلّق على "زفاف الناقة": ‏إذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلاً خالد عبدالرحمن يعلّق على "زفاف الناقة": ‏إذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلاً
قال في مقطع : يجب على الشخص أن يُحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء

خالد عبدالرحمن يعلّق على

علّق الفنان خالد عبدالرحمن على بطاقة الدعوة المتداولة التي يظهر فيها إحياؤه زفاف فحل على منقية.

وقال "خالد عبدالرحمن" خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على "تويتر": شرّ البلية ما يُضحك، وصلتني بطاقة دعوة مكتوب عليها حضور حفل زفاف فحل على منقية، ولكن للأسف المأساة في الأمر أن هناك ناساً يصدقون، الله أنعم علينا بعقول تميز الصح من الخطأ والمعقول من اللامعقول، فإذا كان الناشر غير سوي، فيجب أن يكون المتصفح عاقلاً.

وأضاف: "ليس كل شيء يطيح بين يديك تصدقه، وعلى الأقل إذا كان عندك شك في المصداقية احتفظ به لنفسك، حتى لا يتضح فيما بعد أن الأمر غير صحيح، وتظهر على ما تكلمت به وتتفشل".

وأضاف: "يجب على الشخص أن يُحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء، وللأسف أن هناك ناس صدقوا وقدر ما ضحكت، إلا أنني انزعجت من التعليقات السلبية، ووجدت ناس معلقين تعليق سلبي جداً في شخصي".

وختم الفنان خالد عبدالرحمن بقوله: "يا جماعة الخير أنا متأكد أنه طالما مُنحت القدرة أنك تمسك جهاز وتدخل على موقع وتتصفح وتعلق، عندك لسان عاقل وراشد وسوي، فكيف يبدر منك هذا التعليق السلبي، يا ناس حكموا عقولكم، فيجب على الواحد قبل أن يدلي بدلوه يتأكد من المصدر هل يعقل أم لا يعقل.. الله يعينا وإياكم على فعل الصواب".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية بطاقة دعوة زفاف "فحل" على "منقية"، مدّعين أن الزفاف يحييه الفنان خالد عبدالرحمن، وهو ما نفاه جملةً وتفصيلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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