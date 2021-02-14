نتيجة الإختناق.. النيابة تأمر بدفن جثة سيدة ماتت داخل شقتها بالهرم

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مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بالهرم، بدفن جثة ربة منزل، توفيت في شقتها نتيجة حريق نشب في الشقة بمنطقة الهرم؛ لعدم وجود شبهة جنائية، مشيرة إلى أن سبب الوفاة الاختناق.

يذكر أنه تبلغ لقسم شرطة الهرم نشوب حريق هائل داخل إحدى الفيلات الخاصة، بشارع أبو الهول، بحي الهرم، بمحافظة الجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2389/2021 إداري قسم الهرم، وتم إبلاغ الأدلة الجنائية للإنتقال والفحص.

ورد بلاغ إلى غرفة النجدة يفيد بإندلاع حريق، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية.

وتم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء، للسيطرة على الحريق، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران أو حدوث اصابات، وتم السيطرة على الحريق.