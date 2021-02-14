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قالت: سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ1910 تلتها مكة المكرمة

‬بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) (47335) مخالفة، وذلك للفترة من 25/ 6/ 1442هـ حتى 1/ 7/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(19104)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10576)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5251)، ومنطقة القصيم بـ(2800)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2133)، ومنطقة الجوف بـ(1457)،ومنطقة عسير بـ(1367)، ومنطقة تبوك بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(1106)، ومنطقة حائل بـ(851)،

ومنطقة الحدود الشمالية بـ(604)، ثم منطقة جازان بـ(592) ومنطقة نجران بـ(251).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.