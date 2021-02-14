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رفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء قرار عقابه

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رفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء قرار عقابه رفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء قرار عقابه

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه ٥٠٠ ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تسيء للجامعة عام ٢٠١٤، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام ٢٠١٥، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن ومجازاته بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذي أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يؤيدها ويثبت صحتها، وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.

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