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إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين

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إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين
إجمالي المساجد المغلقة 62 فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية

إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين المصلين

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة أيام 62 مسجداً تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم تحقيقاً لرسالة الوزارة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد الثاني من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي خمسة، ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية تم رصد حالة واحدة لإصابة كورونا في جميعها، كما أشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، وذلك في المناطق التالية: الرياض، ومكة المكرمة، وجازان، وعسير، والشرقية .

ودعت الوزارة في ختام بيانها المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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