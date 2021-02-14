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برئاسة "الربيعة".. مجلس إدارة "تعزيز الصحة النفسية" يعقد اجتماعه الثاني

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برئاسة "الربيعة".. مجلس إدارة "تعزيز الصحة النفسية" يعقد اجتماعه الثاني برئاسة "الربيعة".. مجلس إدارة "تعزيز الصحة النفسية" يعقد اجتماعه الثاني
استعرض إنجازات المركز وما حققه خلال عام 2020

برئاسة

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -عبر الاتصال المرئي- اليوم، اجتماعه الثاني برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس توصيات الاجتماع الأول وما جرى إنجازه، كذلك استعرض إنجازات المركز وما حققه خلال عام 2020م على الأصعدة كل التي شملت المحاضرات والدورات وورش العمل، والأنشطة التوعوية والتثقيفية، ومذكرات التفاهم التي أبرمها المركز، والملتقيات والاجتماعات، بالإضافة إلى الصحة النفسية الرقمية، ومركز اتصال الاستشارات النفسية، والدراسات والتقارير العلمية، وأخيراً جائزة سابك.

وبارك أعضاء المجلس دليل الخطة الاستراتيجية للمركز (2020-2024)، والهيكل التنظيمي الجديد، مشيدين بالدور الذي قام به المركز خلال العام المُنصرم لا سيما فيما يتعلق بجائحة والأنشطة والخدمات التوعوية التي قدمها المركز لتخفيف الآثار النفسية الناتجة عنها.وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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