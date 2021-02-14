النيابة الإدارية تكلف المستشارة ولاء ثابت بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

حضرت اليوم الأحد المستشارة ولاء محمد ثابت، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار السالف في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي،رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".