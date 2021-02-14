أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية: فخور بالقيمة التي ستضيفها للمنطقة

Print
أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية: فخور بالقيمة التي ستضيفها للمنطقة أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية: فخور بالقيمة التي ستضيفها للمنطقة
نوّه بما تمثله من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية: فخور بالقيمة التي ستضيفها للمنطقة

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية، كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية - حفظهما الله -.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته اليوم لمقر هيئة تطوير بوابة الدرعية, حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.

وأعرب أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة، مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.
فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصًا لسباق للفورميلا -إي - والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .

وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون الذي تحظى به الهيئة.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية