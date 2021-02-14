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قوات التحالف: إحباط استهداف جديد لمطار أبها السعودي

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قوات التحالف: إحباط استهداف جديد لمطار أبها السعودي قوات التحالف: إحباط استهداف جديد لمطار أبها السعودي

مصراوي Masrawy

02:34 م الأحد 14 فبراير 2021

وكالات:

قالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إن قواتها اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه . وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وخلال أسبوع، أطلقت الميليشيات الحوثية نحو تسع طائرات مفخخة باتجاه الأراضي السعودية وصاروخاً باليستياً، تمكنت دفاعات التحالف من اعتراضها وتدميرها، فيما أدى انفجار طائرة مسيرة مفخخة إلى إصابة طائرة مدنية في مطار أبها الإقليمي.

ميدانياً، يخوض الجيش اليمني معارك ضارية مع الميليشيات الحوثية غرب مأرب وجنوبها للأسبوع الثاني على التوالي. وأعلن الإعلام العسكري للجيش اليمني كسر الهجمات الحوثية المتتابعة في جبهات غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي واستعادة معسكر كوفل في الغرب، مؤكداً مقتل وجرح وأسر العشرات من عناصر الجماعة. وأوضح مساعد قائد محور بيحان لشؤون التوجيه المعنوي عبد الوهاب بحيبح لـالشرق الأوسط، أن الميليشيات تزج بعناصرها لليوم العاشر على جبهات مراد، جنوب مأرب.

إلى ذلك، دعا حقوقيون ومنظمات محلية وأجنبية، المجتمع الدولي، إلى تجريم الجماعة نظير هذه الجرائم الإنسانية. وأطلق ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على انتهاكات الحوثيين بخصوص استقطاب الأطفال والقصر إلى جبهات القتال، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال الذي يصادف 12 فبراير من كل عام.

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الأحد عن شنها رابع هجوم خلال أقل من أسبوع بطائرات مسيرة على مطار أبها جنوب غربي السعودية.

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