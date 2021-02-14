الحريري يُحيي ذكرى اغتيال والده بزيارة إلى ضريحه بوسط بيروت

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مصراوي Masrawy

بيروت- (أ ش أ):

زار رئيس الوزراء اللبناني المكلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري بوسط العاصمة بيروت، إحياء لذكرى والده الذي تعرض لعملية اغتيال قبل 16 عاما.

رافق سعد الحريري، رئيسة الكتلة النيابية لتيار المستقبل النائبة بهية الحريري (شقيقة رفيق الحريري)، وآخرون من أفراد الأسرة؛ حيث قاموا بقراءة الفاتحة على روحه أمام الضريح.. كما أجروا زيارات مماثلة لأضرحة الشخصيات السياسية والأمنية التي تعرضت لعمليات اغتيال مماثلة ابتداء من عام 2005.

كان تيار المستقبل قد أعلن إلغاء كافة المظاهر الخاصة بإحياء الذكرى السنوية لاغتيال رفيق الحريري في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، ومن بينها زيارات الوفود الرسمية والشخصيات العامة والدبلوماسية إلى مقر إقامة الحريري بـ "بيت الوسط" في بيروت وكذلك المسيرات والتحركات والتجمعات السنوية المعتادة.

ومن المقرر أن يلقي سعد الحريري كلمة متلفزة في الرابعة من عصر اليوم، بمناسبة ذكرى اغتيال والده، وسط توقعات قوية أن يتناول فيها المشهد السياسي العام في لبنان والعقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن.

ووقعت جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 بوسط العاصمة بيروت، وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصا – بما فيهم رفيق الحريري – وإصابة 226 شخصا آخرين.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شهر أغسطس الماضي أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري و21 شخصا آخرين.