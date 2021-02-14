أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحريري يُحيي ذكرى اغتيال والده بزيارة إلى ضريحه بوسط بيروت

Print
الحريري يُحيي ذكرى اغتيال والده بزيارة إلى ضريحه بوسط بيروت الحريري يُحيي ذكرى اغتيال والده بزيارة إلى ضريحه بوسط بيروت

مصراوي Masrawy

02:28 م الأحد 14 فبراير 2021

بيروت- (أ ش أ):

زار رئيس الوزراء اللبناني المكلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري بوسط العاصمة بيروت، إحياء لذكرى والده الذي تعرض لعملية اغتيال قبل 16 عاما.

رافق سعد الحريري، رئيسة الكتلة النيابية لتيار المستقبل النائبة بهية الحريري (شقيقة رفيق الحريري)، وآخرون من أفراد الأسرة؛ حيث قاموا بقراءة الفاتحة على روحه أمام الضريح.. كما أجروا زيارات مماثلة لأضرحة الشخصيات السياسية والأمنية التي تعرضت لعمليات اغتيال مماثلة ابتداء من عام 2005.

كان تيار المستقبل قد أعلن إلغاء كافة المظاهر الخاصة بإحياء الذكرى السنوية لاغتيال رفيق الحريري في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، ومن بينها زيارات الوفود الرسمية والشخصيات العامة والدبلوماسية إلى مقر إقامة الحريري بـ "بيت الوسط" في بيروت وكذلك المسيرات والتحركات والتجمعات السنوية المعتادة.

ومن المقرر أن يلقي سعد الحريري كلمة متلفزة في الرابعة من عصر اليوم، بمناسبة ذكرى اغتيال والده، وسط توقعات قوية أن يتناول فيها المشهد السياسي العام في لبنان والعقبات التي تعرقل تشكيل الجديدة حتى الآن.

ووقعت جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 بوسط العاصمة بيروت، وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصا – بما فيهم رفيق الحريري – وإصابة 226 شخصا آخرين.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شهر أغسطس الماضي أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري و21 شخصا آخرين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية