أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لبنان: إضاءة "شعلة الحرية" بموقع تفجير موكب رفيق الحريري في ذكرى اغتياله

Print
لبنان: إضاءة "شعلة الحرية" بموقع تفجير موكب رفيق الحريري في ذكرى اغتياله لبنان: إضاءة "شعلة الحرية" بموقع تفجير موكب رفيق الحريري في ذكرى اغتياله

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 14 فبراير 2021

بيروت- (أ ش أ):

أُضيئت في تمام الساعة الواحدة إلا 5 دقائق من ظهر اليوم بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت "شعلة الحرية" بشارع سان جورج في منطقة ميناء الحصن بوسط العاصمة، وهو ذات التوقيت الذي شهد في 14 فبراير عام 2005 وقوع الانفجار المدوي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و 21 شخصا وإصابة 226 آخرين.

وأقيمت في أعقاب اغتيال رفيق الحريري ورفاقه عام 2005 ، شعلة تذكارية معدنية ضخمة في موقع الانفجار، وأصبح من بين التقاليد السنوية لإحياء ذكرى رحيله أن يتم إضاءة الشعلة في تمام الساعة (12:55 ظهرا) وهو التوقيت الذي انفجرت فيه شاحنة تحمل كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار، لدى مرور الموكب الذي أقل الحريري على نحو أسفر عن مقتله في الحال.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شهر أغسطس الماضي أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري و 21 شخصا آخرين.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء المكلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري كلمة متلفزة في الرابعة من عصر اليوم، بمناسبة ذكرى اغتيال والده، وسط توقعات قوية أن يتناول فيها المشهد السياسي العام في لبنان والعقبات التي تعرقل تشكيل الجديدة حتى الآن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية