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بها مواد مسرطنة.. لماذا حظرت "" استخدام "برومات البوتاسيوم" في صناعة الخبز؟

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بها مواد مسرطنة.. لماذا حظرت "التموين" استخدام "برومات البوتاسيوم" في صناعة الخبز؟ بها مواد مسرطنة.. لماذا حظرت "" استخدام "برومات البوتاسيوم" في صناعة الخبز؟

مصراوي Masrawy

02:19 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأحد، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، رقم 31 لسنة 2021، والذي تنص المادة الأولى منه على أنه: يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحي والأفرنجية ومحلات الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات؛ لاحتوائها على مواد مسرطنة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن مَن يخالف القرار يُعاقب وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها؛ إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية، وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

ومن جانبه، كشف محمد فتحي سالم، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، عن أن مادة برومات البوتاسيوم يستخدمها أصحاب المخابز وتسبب ملمسًا ناعمًا للعيش الفينو، كما تقوم بتسريع فترة التخمير الخاصة بالعجين، مضيفًا أن قرار وزارة التموين الذي يقضي بمنع المادة قرار حكيم اتبعته الدول الكبرى منذ عقود طويلة.

وأضاف سالمـ في تصريح له، أن دولة نيجيريا منعت تلك المادة منذ عام 2003، وفي المملكة العربية جرى منعها في عام 2009، بينما كانت تستخدمها حتى أمس، مطالبًا وزير التموين بحظر تلك المادة أيضًا على الدواجن؛ لأنها موجودة في بعض الإضافات الخاصة بالتوابل.

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