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البابا تواضروس يرأس قداس تدشين كنيسة العذراء والأنبا موسى بالإسكندرية

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البابا تواضروس يرأس قداس تدشين كنيسة العذراء والأنبا موسى بالإسكندرية البابا تواضروس يرأس قداس تدشين كنيسة العذراء والأنبا موسى بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأحد، قداس تدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية التابعة لقطاع غرب الإسكندرية، وذلك بعد أن اشترتها الكنيسة من الطائفة المارونية عام 1999، أي منذ 22 عاما، وتقام بها الصلوات دون تدشين رسمي منذ ذلك التاريخ، بحسب ما أكد القس أنطونيوس فرج الله، راعي كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين في الهانوفيل، فى تصريحات سابقة له.

ويدشن أيضا البابا تواضروس الثاني، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك وسط الإسكندرية، بمشاركة الأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والقمص إبرام إميل الوكيل البابوي في الإسكندرية راعي الكنيسة المرقسية الكبرى.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، قد دشن فى 16 يناير الماضى، كاتدرائية جديدة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري؛ ويقع الدير في منتصف المسافة بين مدينتي دمنهور والسادات بالقرب من قرية الكفاح "مديرية التحرير" في البحيرة علي مساحة حوالي 40 فدانا في منطقة متوسطة بين منطقتي تل حجيلة وتل عريمة

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