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البرلمان يوافق على تشكيل 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ

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البرلمان يوافق على تشكيل 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ البرلمان يوافق على تشكيل 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

02:14 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على تشكيل اللجان النوعية، ورفضت بعض الاقتراحات المقدمة من النواب.

كما وافق البرلمان على نص المادة 38 وتنص على تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والري.

۱۲. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

۱۳. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.​

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