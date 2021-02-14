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الوفد يخطر البرلمان بفصل عبدالعليم داوود.. وجبالي يحيل إلى "التشريعية"

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الوفد يخطر البرلمان بفصل عبدالعليم داوود.. وجبالي يحيل إلى "التشريعية" الوفد يخطر البرلمان بفصل عبدالعليم داوود.. وجبالي يحيل إلى "التشريعية"

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أعلن رئيس البرلمان أن وردته رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من جميع تشكيلات الحزب.

وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان الأمر إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر.

وقال المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان، إنه وفقا للدستور والقانون "يشترط الاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".

وقال رئيس البرلمان في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها

وقال رئيس البرلمان: "تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد".​

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