وزيرا خارجية عمان والإمارات يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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مصراوي Masrawy

مسقط- (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مشاورات ثنائية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي وصل إلى مسقط اليوم الأحد في زيارة قصيرة للسلطنة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن الجانبين تطرقا خلال المشاورات إلى مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية المُميزة.

وأكد الطرفان على اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تعميق وتوطيد التعاون البنّاء في مختلف الميادين والمجالات التي تعزز من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

ووفق الوكالة ، تم تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا عن دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لمختلف الدول والشعوب.