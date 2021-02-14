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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد مايكل فان دير فين، أحد محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال محاكمة عزله بمجلس الشيوخ، أن منزله تعرض لهجوم وأنه واجه تهديدات بالقتل مؤخرا.

ونقل موقع "هيل" عن فان دير فين تصريحات أدلى بها أمس السبت موضحا تفاصيل الأضرار التي لحقت بمنزله: "تعرض منزلي للهجوم. أفضل عدم الخوض في الأمر لأنه سيشجع آخرين على فعل مزيد من ذلك، وكما تعلمون، تلقيت ما يقرب من 100 تهديد بالقتل".

وذكر المحامي أن المهاجمين حطموا نوافذ بمنزله ورشوا الطلاء وكتبوا "كلمات سيئة حقا في كل مكان".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام محلية صورة تظهر كلمة "خائن" باللون الأحمر في الشارع قرب منزل فان دير فين بضواحي فيلادلفيا وسهما يشير إلى منزله.

كما تجمعت مجموعة من المتظاهرين في وقت ما خارج مكتب فان دير فين وسط فيلادلفيا، واصفين إياه بـ "الفاشي" وهتفوا "عندما يكذب فان دير فين، ماذا تفعل؟ أدينو، أدينو"، في إشارة إلى محاكمة عزل ترامب.

وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب مساء أمس السبت من تهمة التحريض على التمرد، بعدما صوت معظم الجمهوريين تأييدا للرئيس السابق.