أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحر الأحمر: الجزيرة الرئيسية لـ"كورال بلوم" واحدة من 22 جزيرة اختيرت بعناية

Print
11 فندقا والمرحلة الأولى تشمل 8 مشروعات بينها مدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي

البحر الأحمر: الجزيرة الرئيسية لـ

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير المالكة لمشروع البحر الأحمر أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، والذي يضع المملكة العربية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" اليوم إن الجزيرة الرئيسية التي تحتضن "كورال بلوم"، هي واحدة من 22 جزيرة اختِيرت بعناية لتطوير وجهة عالمية متجددة تسهم في تحقيق #رؤية_السعودية_2030.

وأرفقت الشركة بالتغريدة صورة لجزيرة "شريرة" التي تضم 11 فندقاً ضمن تصاميم كورال بلوم، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل منتجعات جزيرة شريرة ومدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي والقرية السكنية العمالية ومنتجع جزيرة شيبارة ومنتجعات جزيرة أمهات الشيخ والمنتج الجبلي ومطار مشروع البحر الأحمر الدولي.

شركة البحر الأحمر للتطوير كورال بلوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

شبكة عيون الإخبارية