أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

Print
الشرقية.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع الشرقية.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
الأمانة: تحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكورونا

الشرقية.. إغلاق 396 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 منشأة، وتحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2266 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة ، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

ودعت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية مثل التزاحم، وعدم التباعد الآمن في التسوق، أو الاجتماعات، وما يأتي ضمنها، وذلك على رقم البلاغات (940).أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

شبكة عيون الإخبارية