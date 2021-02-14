أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النقل" تطلق حملة ميدانية لمسح الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"

Print
"النقل" تطلق حملة ميدانية لمسح شبكة الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة" "النقل" تطلق حملة ميدانية لمسح الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"
عبر 550 موظفاً من موظفي الوزارة مقسمين على 110 فرق في مختلف المناطق

أطلقت وزارة النقل، اليوم، حملة بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"، تستمر لمدة أسبوع، برعاية وزير النقل المهندس صالح الجاسر.

وتستهدف الحملة مسحاً وتقييماً كاملاً لشبكة طرق المملكة البالغ طولها أكثر من 73 ألف كيلومتر، عبر 550 موظفاً من موظفي الوزارة مقسمين على 110 فرق في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتمد الوزارة في تنفيذ الحملة على كفاءاتها الفنية والإدارية بنسبة 100%.

يُذكر أن الوزارة تواصل أعمال مسح وتقييم الطرق بشكل دوري، ضمن سعيها لرفع جودة الطرق والبنية التحتية لها، كما تحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كل المشروعات ومواجهة التحديات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.وزارة النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكهرباء: 320 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة الفيوم خلال 6 سنوات

الكهرباء: 320 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة الفيوم خلال 6 سنوات

"البيئة": ربط 13 منشأة صناعية بالسويس بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

"البيئة": ربط 13 منشأة صناعية بالسويس بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

بالصور..مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في بورسعيد

بالصور..مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في بورسعيد

"النقل" تطلق حملة ميدانية لمسح شبكة الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"

"النقل" تطلق حملة ميدانية لمسح شبكة الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"

شبكة عيون الإخبارية