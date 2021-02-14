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اكتشاف 3 إصابات بـ"كورونا" يغلق أكبر مدن نيوزيلندا

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اكتشاف 3 إصابات بـ"كورونا" يغلق أكبر مدن نيوزيلندا اكتشاف 3 إصابات بـ"كورونا" يغلق أكبر مدن نيوزيلندا
"أرديرن" طالبت الجميع البقاء في المنزل باستثناء العمل

اكتشاف 3 إصابات بـ

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم (الأحد)، إغلاق أوكلاند أكبر مدن البلاد لمدة ثلاثة أيام؛ بعد الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة محلية جديدة بـ"كوفيد -19".

وبينت "أردينرن" أن قيود المستوى 3، التي تتطلب من الجميع البقاء في المنزل باستثناء التسوق الأساسي والعمل الأساسي.

ولفتت إلى ضرورة إعادة النهج الحذر للغاية، الذي اتبعته البلاد خلال العام الماضي في القضاء على الوباء.

ولم تسجل نيوزيلندا أي حالات إصابة بفيروسات محلية، منذ شهور حتى الإصابات الأخيرة، وتم تصنيفها كأفضل أداء في مؤشر لما يقرب من 100 دولة بناءً على احتواء الفيروس التاجي، فمن خلال إغلاق حدودها الدولية في وقت مبكر، قضت الدولة الجزرية فعليًا على الفيروس في المرحلة المبكرة من الوباء. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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