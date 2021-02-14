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النواب يوافق على الباب الثالث بلائحة الشيوخ بشأن انتخابات أجهزة المجلس

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النواب يوافق على الباب الثالث بلائحة الشيوخ بشأن انتخابات أجهزة المجلس النواب يوافق على الباب الثالث بلائحة الشيوخ بشأن انتخابات أجهزة المجلس

مصراوي Masrawy

02:06 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مواد الباب الثالث بلائحة مجلس الشيوخ، والمتعلقة بانتخابات أجهزة الغرفة الثانية بالبرلمان.

ووافق النواب خلال الجلسة التي ترأسها المستشار حنفي جبالي: مادة ۱۰۱: بمراعاة حكم المادة (۱۳) من هذه اللائحة، تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.

ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض.

ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

مادة 102:

يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

مادة 103:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.

وفي الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا. فإذا تساوى في العدد أكثر من اثنين أعيد الانتخاب بين المتساوين في أعلى الأصوات.

ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.

وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.

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