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"الحجر الزراعي": وقف استيراد تقاوي البطاطس.. ورفض 3 آلاف طن مخالفة للشروط

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"الحجر الزراعي": وقف استيراد تقاوي البطاطس.. ورفض 3 آلاف طن مخالفة للشروط "الحجر الزراعي": وقف استيراد تقاوي البطاطس.. ورفض 3 آلاف طن مخالفة للشروط

مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحجر الزراعي أعلن وقف استيراد تقاوي البطاطس، مشيرًا إلى أن استوردت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 110 آلاف طن من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف العطار، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أنه تم رفض ما يقرب من 3 آلاف طن مخالفة للشروط الحجرية الموضوعة، لافتًا إلى أن الكمية الحالية هي 107 آلاف طن.

وتابع رئيس الحجر الزراعي، أنه تم أخذ عينات وفحصها بمعامل مشروع العفن البني وتم تطبيق كل الإجراءات الرقابية المشددة؛ للتأكد من خلوها من الأمراض المستوطنة أو ما شابه.

وأشار العطار إلى أن وزارة الزراعة حريصة على دعم مزارعي البطاطس هذا العام، مضيفًا أن وهو السبب الرئيسي وراء أزمات الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن محصول البطاطس يُزرع بين شهرَي ديسمبر ويناير، وهي العروة التي تكون مستوردة، وهذه العروة تغطي الاستهلاك المحلي، ابتداء من شهر مايو وحتى أكتوبر، بالإضافة إلى تصدير كمية من الإنتاج.

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