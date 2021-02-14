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لأول مرة منذ 21 يوما.. نيوزيلندا تسجل إصابات بكورونا وتغلق أكبر مدنها

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لأول مرة منذ 21 يوما.. نيوزيلندا تسجل إصابات بكورونا وتغلق أكبر مدنها لأول مرة منذ 21 يوما.. نيوزيلندا تسجل إصابات بكورونا وتغلق أكبر مدنها

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 14 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت نيوزيلندا عن إغلاق عام لمدة ثلاثة أيام في أكبر مدنها، أوكلاند، بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا غير معروفة المصدر بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعلنت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، عن هذه الخطوة، بعد اجتماع عاجل مع كبار المشرعين الآخرين في مجلس الوزراء، حيث أشارت إلى أنهم قرروا اتباع نهج حذر حتى يكتشفوا المزيد عن تفشي هذا الفيروس، بما في ذلك ما إذا كان الفيروس من النوعية المتحورة الأكثر عدوى.

وقالت في مؤتمر صحفي: "أطلب من النيوزيلنديين أن يظلوا أقوياء وأن يكونوا طيبين..أعلم أننا جميعا نشعر بنفس الطريقة عندما يحدث هذا..نشعر جميعا بهذا الإحساس..ونقول ليس مرة أخرى..لكن تذكروا، لقد كنا هنا من قبل، وهذا يعني أننا نعرف كيفية الخروج من هذا مرة أخرى.. ونحن معا".

وتم تسجيل إصابات بكورونا لزوجين وابنتهما في أوكلاند منذ 24 يناير الماضي، أي بعد 21 يوما من عدم تسجيل أي حالة محلية، في حين أوضح مسؤولون أن الأم تعمل في شركة تموين تقوم بغسيل الملابس لشركات الطيران، إذ يحقق المسؤولون فيما إذا كانت هناك صلة بين الأم وركاب مصابين بهذا الفيروس.

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