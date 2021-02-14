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الصومال: 3 قتيلات بينهم حاملان برصاص ملثمين يُشتبه بأنهم إرهابيون

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الصومال: 3 قتيلات بينهم حاملان برصاص ملثمين يُشتبه بأنهم إرهابيون الصومال: 3 قتيلات بينهم حاملان برصاص ملثمين يُشتبه بأنهم إرهابيون

مصراوي Masrawy

01:50 م الأحد 14 فبراير 2021

مقديشو- (د ب أ):

قالت الشرطة الصومالية، الأحد، أن مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون إسلاميون قتلوا بالرصاص ثلاث نساء، اثنتان منهن حاملان، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مسؤول الشرطة علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الملثمين أطلقوا الرصاص على مجموعة من خمس نساء في حي دنييلي في مقديشو، واللاتي كن يعملن جميعا كعاملات نظافة في وزارة الدفاع وكن في طريقهن إلى العمل.

ونجت اثنتان من الضحايا لكنهما أصيبتا بجروح خطيرة، بحسب مسؤول الشرطة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن إطلاق النار يحمل بصمات جماعة الشباب الإرهابية الإسلامية.

وتقاتل الجماعة الإرهابية السنية، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، من أجل السيادة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي منذ سنوات، وتشن هجمات مستمرة ضد السياسيين والمدنيين والأجانب.

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