أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 30 طن منظفات وأعلاف مجهولة بحوزة 3 أشخاص

Print
ضبط 30 طن منظفات وأعلاف مجهولة بحوزة 3 أشخاص ضبط 30 طن منظفات وأعلاف مجهولة بحوزة 3 أشخاص

مصراوي Masrawy

02:05 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص"، بمحافظة الشرقية؛ بحوزته (18,9 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، مالكي محلين لتجارة الأعلاف الحيوانية، والأسمدة الزراعية؛ بحوزتهما 12 طن "أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية " بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية