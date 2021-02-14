أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تضبط 12715 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

Print
الداخلية تضبط 12715 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الداخلية تضبط 12715 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

مصراوي Masrawy

01:41 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

واصلت وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (12715) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12614) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (101) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (525) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (197) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1242) أرجيلة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية