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دهس طفلين.. حبس سائق ميكروباص 4 أيام في حلوان

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دهس طفلين.. حبس سائق ميكروباص 4 أيام في حلوان دهس طفلين.. حبس سائق ميكروباص 4 أيام في حلوان

مصراوي Masrawy

01:05 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، بحبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس طفلين بالخطأ في حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة فتاة عمرها 15 سنة وطفل 6 سنوات، تعرضا لحادث سير بشارع برهان في حلوان.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين من خلال التحريات حول الحادث أن سائق سيارة ميكروباص صدم الطفلين أثناء عبورهما الطريق، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم الى المستشفى.

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