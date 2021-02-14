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"العواد" يلتقي عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي مستعرضاً أوجه التعاون في "حقوق الإنسان"

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"العواد" يلتقي عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي مستعرضاً أوجه التعاون في "حقوق الإنسان" "العواد" يلتقي عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي مستعرضاً أوجه التعاون في "حقوق الإنسان"
نوه بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم "عبر الاتصال المرئي"، عدداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأبرز العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان، الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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