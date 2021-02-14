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عرفانًا بالجميل.. مواطن يكرم "مستشفى الدواسر" بعد إنقاذ حياته

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تعرّض لحادث مروري نتج عنه كسور وشلل ونزيف بالمخ وغيبوبة

عرفانًا بالجميل.. مواطن يكرم 

بادر مواطن بوادي الدواسر لتوجيه الشكر لمدير المستشفى العام ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، مثمنًا جهودهم في إنقاذ حياته بعدما نجح الفريق الطبي بقسم المخ والأعصاب في المستشفى في علاجه من كسور متعددة وشلل بالأعصاب المخية ونزيف في المخ نتيجة حادث مروري تعرض له نهاية العام الماضي.

وتفصيلاً؛ استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى العام، في شهر نوفمبر العام الماضي مواطناً تعرض لحادث انقلاب سيارة؛ نتج عنه إصابة شديدة في الرأس وشلل بالأعصاب المخية، مع عدم انتظام بالتنفس أدخله بغيبوبة عميقة لعدة أشهر.

وتعامل الفريق الطبي بقسم الإسعاف بسرعة مع الحالة فور وصولها، وتم تركيب الأنبوب الحنجري والتنفس الصناعي له؛ وبعمل الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف فوق وتحت الأغشية المحيطة بالمخ ونزيف داخلي بالمخ ونزيف داخل بطينات المخ مع كدمات متعددة وتورم بالمخ، بالإضافة إلى كسور بعظام الجمجمة وكسر آخر مستقر بالفقرات الظهرية العليا".

وقرر الفريق الطبي إدخال المريض للعمليات على وجه السرعة لإجراء عدة عمليات جراحية دقيقة لإيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي- حيث تكللت ولله الحمد بالنجاح، تلا ذلك استكمال المريض علاجه بالعناية المركزة، وهو تحت جهاز التنفس الصناعي وعلاج طبي وطبيعي مكثف لمدة شهر حتى استقرت حالته.

وظل المريض تحت المتابعة الطبية المباشرة من أطباء المخ والعمود الفقري بعد نقله للقسم الداخلي، حتى بدأت درجة وعيه تتحسن وانتظم بالتنفس الطبيعي بدرجة كبيرة وعادت له حركة الأطراف؛ وخرج في درجة وعي كاملة وحركة شبه طبيعية بالأطراف.

عرفانًا بالجميل.. مواطن يكرم 

عرفانًا بالجميل.. مواطن يكرم 

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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