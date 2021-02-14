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تمتلك شعابًا مرجانية نادرة

تعد الشعاب المرجانية مخلوقات بحرية حساسة بشكل بالغ، تتميز بالأشكال والألوان وتزيد عن 2000 نوع مختلف، وتبدو وكأنها نباتات لكنها حيوانات صغيرة جداً، وعادة ما يحتاج المرجان إلى مياه سطحية دافئة من أجل التكاثر، وهو متوافر في المحيطين الهادي والهندي، وكذلك في البحر الكاريبي والبحر الأحمر ومنطقة الخليج، وهناك العديد من المناطق في العالم يطلق عليها "الحيد المرجاني العظيم"، وهو عبارة عن تجمع كبير جدًا من الشعاب المرجانية والذي يشكل حاجزًا كبيرًا في المياه الضحلة مثل جزر البحر الأحمر.

وعلى الساحل السعودي الأطول على البحر الأحمر تبرز جزيرة الأحلام "شريرة"، والتي تحتضن باكورة مشروعات البحر الأحمر في المملكة، وظهرت التصاميم الخاصة بها والتي أطلق عليها "كورال بلوم"، لتكون الجزيرة الرئيسية ضمن 92 جزيرة في مشروع البحر الأحمر، ويعد النطاق البحري للجزيرة وما حولها في المركز الرابع التى تملك حيدًا مرجانيًا في العالم، والمعروف أن البرح الأحمر يعد من البحار التي لم تكتشف بشكل كامل وباكتمال مشروع جزيرة "شريرة" سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالغوص في واحدة من أروع المناطق المرجانية في العالم التي تحتض ما يزيد عن 1200 نوع من الأسماك والترتيب التالي لأكبر مناطق الشعب المرجانية في العالم:

1- المركز الأول هو الحاجز المرجاني العظيم "أستراليا":

يغطي مساحة تصل إلى 130 ألف ميل مربع ويضم 1500 نوع مختلف من الأسماك وأكثر من 2900 نوع من الشعاب المرجانية.

2- كاليدونيا الجديدة "المحيط الهادي":

جنوب المحيط الهادي تتميز بتنوع الشعاب المرجانية فيها، وتمتد على مساحة 9300 ميل مربع، وتضم أكثر من 1000 نوع معروف من الأسماك معظمها نادر جدا و600 نوع أسفنج،بجانب أكثر من 5000 نوع من الطحالب والرخويات.

3- راجا أمبات "إندونيسيا":

"قلب المرجان" موزع بين أربع جزر في إندونيسيا، يضم أكثر من 1300 نوع مختلف من الأسماك و550 صنفًا من الشعاب المرجانية الرائعة خاصة النوع الحجري منها.

4- ساحل البحر الأحمر:

من أقدم الشعاب المرجانية في العالم وأندرها، حيث تمتد على مساحة 1200 ميل بحري مربع يعيش بها أكثر من 260 نوعًا من الشعاب المرجانية و1200 نوع من الأسماك.

5- المالديف:

تحيد بجزر المالديف التي تقع في المحيط الهندي وتضم 1300 جزيرة مرجانية، وتغطي مساحة تصل إلى 10.000 ميل مربع.

6- حاجز بليز المرجاني:

تتكون من مجموعة من الكهوف في أعماق البحار، لكنه من المناطق البحرية الخطرة، يضم أكثر من 500 نوع مختلف من الأسماك و100 نوع من الشعاب المرجانية الناعمة والصلبة على مساحة 190 ميلًا بحريًا.

7- حاجز أمريكا الوسطى:

يقع في البحر الكاريبي على سواحل المحيط الأطلنطي، ويضم أكثر من 500 نوع من الأسماك المختلفة وأكثر من 60 صنفًا من الشعب المرجانية على مساحة 700 ميل بحري مربع.

8- أبو ريف "الفلبين":

يعتبر ثاني أكبر منطقة تضم شعابًا مرجانية متلاصقة وتمتد على مساحة 170 ميلًا بحريًا مربعًا، ويضم حوالي 400 نوع من الشعاب المرجانية و500 نوع من الأسماك أغلبها مفترس.

9- أندروس "جزر الباهاما"

يمتد على مساحة 124 ميلًا بحريًا مربعًا، يقع على عمق يتراوح بين 3000 - 6000 قدم، ويضم مجموعة من الكهوف البحرية و164 نوعًا من الأسماك والكائنات البحرية العملاقة بجانب الشعاب المرجانية.

10- فلوريدا كيز "الولايات المتحدة":

تتميز بضحالة المياة فيها 45 نوعًا مختلفًا من الأسماك بجانب 35 نوعًا من الأخطبوط و70 نوعًا من الشعاب المرجانية على مساحة 40 ميلًا بحريًا مربعًا.

يذكر أن الأمم المتحدة أقرت بأن 70% من الشعاب المرجانية في العالم معرضة للتهديد، حيث إن 20% قد تم تدميرها بالفعل دون أمل في نموها من جديد، و24% معرضة لخطر الانهيار الوشيك، و26% إضافية معرضة لخطر التهديدات على المدى الأبعد.