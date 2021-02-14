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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

نشر النجم عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك صورة جديدة من كواليس تصوير أحد إلإعلانات لماركة البرفان الخاص به، والذى يجرى تصويره الآن في دبي مع المخرج الكبير طارق العريان.

وظهر عمرو دياب كعادته أنيقًا متألقًا، بإطلالة "سيمي فورمال"، حيث ارتدى بليزر أسود منسقًا معه قميص وبنطالون من نفس اللون، منتعلًا حذاء أسود.

وظهر برفقة عمرو دياب فى الصورة الإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، حيث كانت ترتدي فستانًا أسود مطعم بالفرو عند الأكمام، معتمدة الشعر المنسدل، ومكياجًا بسيطًا، كما شاركهما الصورة المخرج طارق العريان، وبعض المشاركين أيضًا بالإعلان .

ويعتمد النجم عمرو دياب خلال الفترة الأخيرة اللون الأسود في إطلالاته فبخلاف آخر صورة شاركها من كواليس الإعلان، إلا أنه أيضًا في جلسة تصوير بوسترات ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" ظهر مرتديًا مجموعة من القمصان ذات الأشكال المختلفة لكنهم جميعًا كانوا يحملون نفس اللون "الأسود".