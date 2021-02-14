رغم تلقيهم جرعتيّ اللقاح.. 4 إصابات بكورونا في ولاية أمريكية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

باتت أوريجون الأمريكية أولى الولايات التي تسجل إصابة أشخاص بكورونا رغم تلقيحهم بشكل كامل وفق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات.

وأصيب 4 أشخاص بالفيروس رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات المتوفرة والمعتمدة رسميًا، بحسب صحيفة "أوريجون لايف" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحالات تجعل من أوريغون أولى الولايات التي تشهد ما يسمى بـ"حالات الاختراق"، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه.

كما نقلت عن عالم الأوبئة دين سايدنجر قوله إن "الأمر متوقع، إذ أن اللقاحات المتوفرة مثل فايزر وموديرنا فعالة بنسبة 95% فقط".

وتوقع سايدنجر أن تسجل السلطات الصحية مزيدًا من مثل هذه الحالات لأن اللقاح غير فعال بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه لا يجب التوقف عن التلقيح لأن اللقاحات الحالية آمنة وقادرة على الوقاية من الحالات الشديدة للفيروس ومن الوفاة به.

وتطرح إصابة الأشخاص الأربعة أسئلة مهمة حول اللقاحات، وحول ما إن كانت قادرة على وقف النسخ المتحورة التي ظهرت أول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، وفق الصحيفة.

كما ستقوم السلطات الصحية في أوريجون بدراسة التسلسل الجينومي للعينات من الأشخاص الأربعة لمعرفة تفاصيل النسخة التي أصيبوا بها.

وينصح خبراء الصحة مُتلقي اللقاح بمواصلة الالتزام بالتدابير الصحية مثل ارتداء كمامة الوجه والتباعد الاجتماعي والغسل المتكرر لليدين.

وحتى الآن، تلقى أكثر من 10% من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد 19، كان النصف تقريبًا من موديرنا وأكثر من النصف بقليل من فايزر. وستوفر الشركتين ما مجموعه 600 مليون جرعة، أي ما يكفي لتحصين 90% من السكان.

وتُعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 480,902 وفيات من أصل 27,492,413 إصابة، حسب تعداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.