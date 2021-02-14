دبلوماسي إيراني: وجودنا في سوريا سيستمر في هذه الحالة

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (د ب أ):

حذر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، الأحد، من أن "إسرائيل ستواجه ردا حاسما يندمها في حال تجاوزت الخطوط الحمراء"، مؤكدا أن "وجود إيران في سوريا هو وجود استشاري وسيستمر طالما رغبت الحكومة والشعب السوري".

وتعليقا على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران وحزب الله في سوريا، قال أصغر حاجي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته طبيعة عدائية وقمعية في المنطقة، وهذا كان سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول المجاورة"، مضيفا أنه "في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة السورية الإرهاب، تساعد إسرائيل الإرهابيين".

وأكد :"هدف وجودنا في سوريا هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه".

وحول خروج إيران من سوريا، قال الدبلوماسي البارز: "إيران لم تتسلم أي رسالة (تطالب) بخروج قواتها من سورية، نحن متواجدون بطلب من الحكومة السورية، ووجودنا استشاري عسكري، وسوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب والحكومة السورية".

وتابع أصغر حاجي :"الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية"، مؤكدا أن "المناطق السورية لابد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها".

وكان المرصد السوري أفاد بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي، وأن الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري.