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بمناسبة عيد الحب.. للطيران تحتفل مع الركاب في مطار القاهرة

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بمناسبة عيد الحب.. مصر للطيران تحتفل مع الركاب في مطار القاهرة بمناسبة عيد الحب.. للطيران تحتفل مع الركاب في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

01:10 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

احتفلت شركة للطيران بعيد الحب مع المسافرين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، قدم فريق الشركة الهدايا التذكارية، وكروت التهنئة للمسافرين، وسط التزام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من ، بالإضافة إلى إضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر وعلى متن الطائرات.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت عن طرح تخفيض 50 % على جميع نقاط خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 40 نقطة حاليا حول العالم في ظل جائحة كورونا للمسافرين أيام 14 و 15 و 16 فبراير، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال شهر فبراير تحت شعار Spread the Love.

وفي نفس السياق، أعلن قطاع السياحة بمصر للطيران الكرنك عن طرح باقات خاصة شاملة الاقامة والطيران للسفر إلى عدد من الوجهات الداخلية والخارجية بهذه المناسبة.

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مصراوي Masrawy

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