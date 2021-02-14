تركيا: العثور على جثث 13 مدنيًا اختطفهم أكراد شمالي العراق

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مصراوي Masrawy

أنقرة- (د ب أ):

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد العثور على جثث 13 مدنيا كانوا مخطوفين لدى منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قوله: "عندما اقتحمنا مغارات (المنظمة الإرهابية) عثرنا على جثث 13 من مواطنينا المدنيين الذين اختطفتهم المنظمة سابقا".

وأردف أن "الإرهابي المسؤول عن إحدى المغارات أقدم على قتل المدنيين الـ13 عندما اقتربت القوات التركية".

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هذا الإعلان قد يخدم حملة أنقرة المطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد في الجارة سوريا، موضحة أن العملية هي الأكثر دموية التي تنفذها المنظمة الكردية منذ سنوات.

ودعم هذا التوجه تغريدة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الذي انتقد صمت العالم على اعتداءات المسلحين الأكراد ضد المدنيين. وقال في هذا الخصوص: "هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة".

وأعلن أكار في الوقت نفسه انتهاء عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قوله خلال زيارة قام بها فجر الأحد لمركز إدارة العملية، مع عدد من القادة العسكريين، إن العملية أسفرت عن "تحييد" 50 من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني، بينهم اثنان تم القبض عليهما، وتطهير معظم منطقة غارا.

وأوضح أن القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعا للمنظمة.

وخلال العملية، لقي ثلاثة من عناصر الجيش التركي حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون.

وكانت القوات التركية قد بدأت العملية الأربعاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.