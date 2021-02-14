هاجمته بـ"الشطة".. المشدد 3 سنوات لسيدة وشريكها لشروعهما في سرقة "توك توك"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، سيدة وآخر بالسجن المشدد 3 سنوات لشروعهما في سرقة توك توك بالإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة وآخر مجهول شرعوا في سرقة "توك توك" مملوك للمجني عليه علاء الدين رجب، قيادة المجني عليه سيد عمران، وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية وبطريقة الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن استقلاه رفقته.

وأضافت التحقيقات أنه ما إن بلغ الضحية مكان الواقعة حتى نثرت المتهمة مادة حارقة "شطة" بعينه وأقصاه المجهول خارجها، فبث الرعب في نفسه وشلا مقاومته قاصدين سرقتها إلا أن خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو استغاثته بالمارة الذين تمكنوا من ضبطهما في حين تمكن المجهول الآخر من الهرب وصدر ضده حكما غيابيا.