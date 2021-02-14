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وضع حجر أساس مستشفى الطوارئ.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات 6 أكتوبر

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وضع حجر أساس مستشفى الطوارئ.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات 6 أكتوبر وضع حجر أساس مستشفى الطوارئ.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات 6 أكتوبر

مصراوي Masrawy

01:22 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، بهدف دفع العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات.

واستهل مسئولو الإسكان الجولة، بتفقد موقع مشروع سكن لكل المصريين بإجمالي 2112 وحدة سكنية (88 عمارة) على مساحة 69 فداناً، والجاري البدء في تنفيذه بالقطاع الشمالي للمدينة بجوار منطقة ال2000 قطعة، والمطل على الطريق الدائري الأوسطى.

كما تفقد مسئولو الوزارة مشروع "جنة" بإجمالى 6720 وحدة سكنية 280 عمارة على مساحة 153,5 فدان، والذي يقع في القطاع الشمالى للمدينة، والموقع ثرى بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والخدمات، وأسوار وبوابات وشركة أمن وحراسة.

وتفقد مسئولو الإسكان، مشروع الطريق الدائري الأوسطي بنطاق المدينة ويبلغ طوله 26,5كم، بعرض 82 متراً بالاتجاهين، وحارتي خدمة، ويربط بين طريق الضبعة وحتى طريق الفيوم، وهذه المرحلة تربط المدينة بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، بجانب تفقد طرق المناطق السياحية الشمالية.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح بالمجهود المبذول في مختلف القطاعات بالمدينة، وأكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة.

وخلال جولتهم بالمدينة، قام مسئولو الوزارة، بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى 6 أكتوبر "توسعة المستشفى العام بالحي السادس"، بحضور محمود برعي، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان المدينة والمترددين عليها.

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