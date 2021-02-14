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خروجا على القيم الدينية.. البرلمان يرفض مقترحا بشأن "لجنة قيم الشيوخ"

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خروجا على القيم الدينية.. البرلمان يرفض مقترحا بشأن "لجنة قيم الشيوخ" خروجا على القيم الدينية.. البرلمان يرفض مقترحا بشأن "لجنة قيم الشيوخ"

مصراوي Masrawy

01:06 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب بجلستة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والذي اقترح حذف عبارة "تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى" وكان المجلس قد وافق على المادة المنظمة لاختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ.

ووفقا للمادة 31 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

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