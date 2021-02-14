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إنفوجرافيك.. ضبط 30 ألف منتج إنارة و59 منشأة مخالفة بمناطق المملكة

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إنفوجرافيك.. ضبط 30 ألف منتج إنارة و59 منشأة مخالفة بمناطق المملكة إنفوجرافيك.. ضبط 30 ألف منتج إنارة و59 منشأة مخالفة بمناطق المملكة
عبر 2484 جولة رقابية نفّذتها 5 جهات بينها "المواصفات" و"كفاءة الطاقة"

إنفوجرافيك.. ضبط 30 ألف منتج إنارة و59 منشأة مخالفة بمناطق المملكة

أسفرت الجولات الرقابية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة بمنافذ بيع منتجات الإنارة في مناطق المملكة، عن ضبط (59) منشأة مخالفة؛ حيث نفذت الجولات 5 جهات حكومية هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبيّنت الحملة، أن عدد الجولات الرقابية التي جرى تنفيذها بلغت 2482 جولة؛ فيما بلغ عدد المنتجات المضبوطة ما يقارب 30371 منتجًا، وشملت المخالفات وجود منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو منتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة "أبيض وأسود"، أو منتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجودة البطاقة السعودية، أو منتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا.بطاقة كفاءة الطاقة الجولات الرقابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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