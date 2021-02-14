مسبار الأمل يرسل أول صورة للمريخ.. وبن زايد: لحظة فارقة بتاريخ الإمارات

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أرسل "مسبار الأمل"، الأحد، أول صورة للمريخ يلتقطها أول مسبار فضائي عربي، وذلك من ارتفاع 25 ألف كيلو متر عن سطح الكوكب الأحمر.

ووصف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل"، بأنه "بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء".

وأضاف في تغريدتين بالعربية والإنجليزية: "إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل".

وتظهر الصورة ضوء الشمس الساقط على سطح المريخ، كما تبين القطب الشمالي للكوكب الأحمر، بالإضافة إلى أكبر براكين المريخ، أوليمبوس مونس، حسبما ذكرت فرانس برس.

وتابع الملايين في الإمارات والوطن العربي والعالم يوم 9 فبراير 2021 اللحظات التاريخية لدخول "مسبار الأمل" إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ بعد قطعه مسافة 493 مليون كيلومتر في الفضاء.

ووضع المسبار المعد لدراسة مناخ المريخ في المدار هو المركبة الأولى من ثلاث ستبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر، حيث لحقه المسبار الصيني "تيانوين-1"، فيما ينتظر أن يصل المسبار الأمريكي قريبا.

أطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من مركبات الاستكشاف إلى مدار الكوكب الأحمر أو إلى سطحه، علما أنه الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

وبعد وضع "مسبار الأمل" حول المريخ، أصبحت الإمارات التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.

ويستخدم المسبار ثلاث أدوات علمية لمراقبة الغلاف الجوي للمريخ، ومن المتوقع أن يبدأ بإرسال المعلومات إلى الأرض في سبتمبر 2021.