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لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح "فايزر" والأولوية للقطاع الصحي

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لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح "فايزر" والأولوية للقطاع الصحي لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح "فايزر" والأولوية للقطاع الصحي
ضِمن الدفعة الأولى التي تشمل قرابة 28 ألفًا و500 جرعة

لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح

انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم الوطنية ضد في لبنان، وبدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، ومستشفى الروم، ومستشفى الجامعة الأمريكية.

ووصلت أمس إلى لبنان آتيةً من بلجيكا، أولُ دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفًا و500 جرعة؛ على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

وبحسب " اليوم" قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن: إن "اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء"؛ داعيًا اللبنانيين إلى "الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية للحملة الوطنية للتطعيم، والتشديد على الوقاية والإجراءات".

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح له من مستشفى بيروت الحكومي، أنه "التزامًا ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، فإنه لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدم تضحيات كبيرة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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