ضبط 190 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (190 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162متهم).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 80947 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 6686 محكوم عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجاري استمرار الحملات الأمنية.