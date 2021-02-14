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لبنان يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر

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لبنان يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر لبنان يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر

مصراوي Masrawy

12:27 م الأحد 14 فبراير 2021

بيروت- (د ب أ):

انطلقت صباح الأحد، حملة التطعيم ضد في لبنان، وبدأت عملية التلقيح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن رئيس العناية الفائقة في مستشفى الحريري الجامعي في بيروت تلقى اللقاح الاول، فيما تلقى الفنان صلاح تيزاني أبو سليم اللقاح الأول أيضا عن فئة المعمرين.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح خلال زيارته مستشفى الحريري، إنه لن يأخذ اللقاح اليوم لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجبه وقدم تضحيات كبيرة.

وأشار إلى أن قراره يأتي التزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني.

وتسلم لبنان أمس السبت الدفعة الأولى من لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية المضاد لفيروس كورونا.

ويبلغ حجم هذه الدفعة نحو 28 ألفا و500 جرعة من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي.

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا تسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما سجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وتحث كل من وزارة الصحة والإعلام المواطنين في لبنان على تلقي اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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